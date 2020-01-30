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محافظات

امرأة سيناوية منتجة.. معرض للمشغولات اليدوية في العريش

الخميس 30/يناير/2020 - 09:56 ص
معرض للمشغولات اليدوية
معرض للمشغولات اليدوية في العريش
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احمد صالح
أعرب المشاركات في معرض "امرأة سيناوية منتجة"، الذي أقيم بمدينة العريش شمال سيناء، عن سعادتهن بتسويق منتجاتهن على المترددين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها.

وبحسب بيان، اليوم، الخميس، أكدت المشاركات أن المعرض يمثل نافذة لتسويق منتجاتهن والتعرف على أذواق الجمهور إلى جانب تنوع المنتجات، بما يشير إلى وجود مواهب من الفتيات والسيدات ممن لديهن القدرة على الإنتاج، وأن المعرض يساهم فى إعطاء دفعة اجتماعية وإنسانية للعارضات، وشراء منتجاتهن ومشغولاتهن المتميزة، والتأكيد كذلك على دور المتدربات بمركز التدريب بمديرية القوى العاملة بشمال سيناء، من أجل فتح آفاق لبيع وتسويق منتجاتهم المتعددة.. التى لاقت استحسان الزائرين بجودتها وتنوعها وأسعارها المناسبة للجميع.

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وأضافت آمال زيدان، رئيس فرع جهاز المشروعات الصغيرة متناهية الصغر في سيناء، أن المعرض يضم منتجات بيئية وتراثية وصناعات غذائية متنوعة ما بين مشغولات سيناوية وإكسسوارات وجلود وأعمال تطريز وأشغال إبرة وخرز وكيروشيه ومفروشات وملابس، فضلا عن المنتجات الغذائية المصنعة داخل المنازل والخضر والفاكهة المتنوعة.

ومن جانبه.. أكد محمد سلامة حسين، نائب رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ينظم معارض لدعم الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية، من أجل تشجيع العمل الحر، ودعم المنتجين، وعرض وتسويق منتجاتهم لزيادة الدخل، والمساهمة في التسويق والاشتراك فى المعارض مجانا، إلى جانب تشجيع الأسر المنتجة والحفاظ على منتجات البيئة السيناوية المتميزة.

وأوضح أن المنتجات البيئية التي تنتجها المرأة السيناوية تتضمن ملابس ومشغولات يدوية وملابس بدوية وأعمال الخرز والإبرة والتريكو ومنتجات الخوص، إلى جانب المخبوزات البدوية والسلع الغذائية المصنعة في المنازل، وإنه يتم البيع بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق الخارجية.

ومن جانبه.. أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الدولة حريصة على توفير مصادر لتمويل المشروعات الصغيرة متناهية الصغر لتشجيع العمل الحر بين الشباب من الجنسين.

ومن بين مصادر التمويل، الصندوق الدوار للتنمية بالمحافظة، والذي يخدم مشروعات البيت المنتج، والمشروع القومى (مشروعك) والتى تقوم الدولة من خلاله بتمويل المشروعات الأكبر بالتعاون مع 6 بنوك منها البنك الزراعى المصرى، وبنك مصر، والبنك الأهلى، وبنك القاهرة، وبنك الإسكان والتعمير، وبنك الإسكندرية.

امرأة سيناوية منتجة.. معرض للمشغولات اليدوية في العريش
امرأة سيناوية منتجة.. معرض للمشغولات اليدوية في العريش
امرأة سيناوية منتجة.. معرض للمشغولات اليدوية في العريش
امرأة سيناوية منتجة.. معرض للمشغولات اليدوية في العريش
امرأة سيناوية منتجة.. معرض للمشغولات اليدوية في العريش
امرأة سيناوية منتجة.. معرض للمشغولات اليدوية في العريش
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