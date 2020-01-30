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توك شو

لو مش فاضى.. نصائح يومية لممارسة الرياضة فى 10 دقائق.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 08:55 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الكابتن حسام هاشم، إنه من الممكن أن نمارس الرياضة اليومية خلال 10 دقائق يوميًا فى الصباح الباكر، موضحًا أن هناك تمارين من الممكن تنفيذها فى المنزل دون الاحتياج إلى الذهاب للجيم أو الصالة الرياضية.

وأضاف حسام، خلال الفقرة الرياضية التى يقدمها يوميًا ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه فى بعض الأوقات لا يملك الأشخاص رفاهية الوقت، ولذلك من الممكن تغيير بعض العادات اليومية فى حياتهم لكى تنشط الدورة الدموية وممارسة الرياضة.

وتابع أنه يجب على الأشخاص الذين يقطنون فى الأدوار العليا عدم استخدام المصعد الكهربائى واستخدام السلم فى الصعود والنزول كنوع من أنواع الرياضة، موضحًا أن صعود الدرج يجب أن يكون بكعب القدم وليس بمشط القدم لكى لا يؤثر على القدم بطريقة سلبية.

وأشار إلى أنه من الممكن ركن السيارة فى مكان بعيد قليلًا عن العمل والمشى لمدة دقيقتين قبل الوصول للعمل، مع مراعاة تنظيم التنفس والمشى بخطوة منتظمة.

وأضاف أن هناك تمارين إطالة من الممكن أن يمارسها الفرد، من خلال 4 تمارين يومية من الممكن ممارستها قبل الذهاب إلى العمل.

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