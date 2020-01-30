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منوعات

دراسة: التأخر في تشخيص التوحد لدى الفتيات أكثر من الأولاد

الخميس 30/يناير/2020 - 09:11 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشفت دراسة حديثة أن الفتيات يتم تشخيص اصابتهن بالتوحد في سن أكبر من الصبيان.

وقال إريك مورو، أستاذ البيولوجيا الجزيئية وعلم الأعصاب والطب النفسي في جامعة "براون" في الولايات المتحدة:"إن التأخير في التشخيص هو اكتشاف مهم سريريًا. 

وأضاف:" إن العلاج الرئيسي الذي يحظى ببعض الفعالية في مرض التوحد هو التشخيص المبكر وإدخال الأطفال في خدمات مكثفة، بما في ذلك العلاج السلوكي؛ لذلك، إذا كنا نتعرف على الفتيات فيما بعد ، فقد يؤخر ذلك علاجهن".

وأوضح الباحثون أن التأخير اللغوي غالبًا ما يكون أول علامة على مرض التوحد، الذي لاحظه الآباء والأطباء، لكن الفتيات في الدراسة يتمتعن بقدرات لغوية أكثر تقدمًا من الأولاد. قد يكون هذا قد أخرت تشخيصهم.. شملت الدراسة أول 1000 مشارك في مجموعة رود آيلاند لبحوث وعلاج مرض التوحد.. في المتوسط ، تم تشخيص إصابة الفتيات بالتوحد بعد 1.5 سنة تقريبًا من الأولاد.

وتابعوا: "نحن بحاجة إلى التفكير في الكيفية التي يمكننا بها تحسين الاعتراف بالتوحد لدى الأفراد- بمن فيهم العديد من هؤلاء الفتيات - الذين لا يعانون من نفس المستوى من التأخير في اللغة الأساسية ولكن قد يواجهون صعوبات أخرى في التواصل الاجتماعي واللعب الاجتماعي والتكيف مع العالم الاجتماعي ". 

وأضافوا : " يجب علينا أيضًا إعادة التفكير في التدخلات المبكرة للتأكد من أنها مصممة بشكل مناسب للأطفال الذين قد يحتاجون إلى مساعدة بشأن عناصر أكثر دقة من التكيف الاجتماعي. نحن بحاجة إلى تحسين العلاجات بحيث تلبي الاحتياجات الفردية ".

ووجدت الدراسة أيضًا أن أكثر من أربعة أضعاف عدد الأولاد من البنات مصابون بالتوحد ، وأن المصابين بالتوحد غالبًا ما يعانون من حالات عقلية وجسدية أخرى.

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