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منوعات

اليابان تجلي مواطنيها من مدينة ووهان الصينية

الخميس 30/يناير/2020 - 08:55 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 كثفت السلطات اليابانية جهودها لضمان عدم تفشى وباء كورونا الجديد على شواطئها حيث وصلت المجموعة الأولي ممن تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية مركز الوباء لطوكيو على متن طائرة حكومية مستـأجرة.

ومن بين المواطنين اليابانيين الذين تم إعادتهم من ووهان والبالغ عددهم 206 يوجد 12 تم نقلهم للمستشفيات لظهور أعراض مثل الحمى والسعال، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة وحكومة طوكيو، وتم تشخيص اثنين منهم بالإصابة بالالتهاب الرئوي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية أن 440 شخصا آخرين طلبوا المساعدة لمغادرة ووهان، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع العدد بصورة ملحوظة حيث تم ترتيب المزيد من الرحلات الجوية لإجلائهم.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة اليابانية بإجلاء مواطنين بواسطة طائرة مستأجرة بسبب انتشار مرض معد، وقال رئيس الوزراء شينزو آبى أن حماية المواطنين أهم مسئوليات الحكومة.

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