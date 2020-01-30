مدح الأطفال وسيلة فعالة لتعزيز أداء الفصول الدراسية

يتحسن تركيز الطلاب دراسيا بشكل أفضل في الفصل إذا امتدحهم المعلمون لكونهم جيدًا بدلًا من توبيخهم لكونهم سيئين، وفقًا لدراسة جديدة.





حيث قضى باحثون فى كلية الطب جامعة "نيويورك"، ثلاث سنوات في مراقبة أكثر من 2500 طالب في 19 مدرسة ابتدائية في جميع أنحاء ميسوري وتينيسي ويوتا. جاء الأطفال من 151 فصلًا من رياض الأطفال حتى الصف السادس.





وأظهر الطلاب تركيزًا أكبر بنسبة 20٪ و 30٪ على المهام عندما أعطى المعلمون الثناء أكثر من التوبيخ، وفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة علم النفس التربوي.





وقال الدكتور كالداريلا: "لسوء الحظ، أظهرت الأبحاث السابقة أن المعلمين غالبًا ما يميلون إلى توبيخ الطلاب بسبب سلوكهم بالمشاكل أكثر أو أكثر من الثناء على التلاميذ على السلوك المناسب، والذي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الفصول الدراسية وسلوك الطلاب".





وأضاف:" أنه حتى عندما امتدح المعلمون قدر ما توبيخهم، وصل سلوك الطلاب في المهمة إلى 60 في المائة.. "ومع ذلك، إذا استطاع المعلمون زيادة مدحهم لنسبة التوبيخ إلى 2: 1 أو أعلى ، فسيشهدون مزيدًا من التحسينات في الفصل الدراسي".





وتشير نتائج الدراسة إلى أن المديح يمكن أن يكون أداة قوية للمعلمين لإلهام الطلاب للعمل بجدية أكبر، وخاصة أولئك الذين يكافحون أكاديميًا أو مضطربين في الفصل.. وقال كالداريلا: "يقدر الجميع الإشادة والتقدير لمساعيهم - إنه جزء كبير من تعزيز احترام الأطفال لذاتهم وثقتهم".





ومن منظور سلوكي، يميل السلوك المعزز إلى الزيادة- لذلك إذا امتدح المعلمون الطلاب على حسن سلوكهم - مثل الحضور إلى المعلم ، وطلب المساعدة بشكل مناسب ، وما إلى ذلك - فمن المنطقي أن هذا سوف يزيد السلوك ، وسوف يتحسن التعلم ".