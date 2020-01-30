عاصمة للثقافة الإسلامية.. هند النعساني: القاهرة أقدم تاريخيًا من دول بأكملها.. فيديو

قالت الاعلامية هند النعسانى، إن مدينة القاهرة من اجمل مدن العالم واقدمها، فهى مدينة تاريخية يزيد تاريخها عن تاريخ ظهور دول بأكملها، وتعتبر أكبر مدينة عربية من حيث تعداد السكان والمساحة، بينما ترتيبهًا إفريقيا ثانى أكبر المدن مساحة وتعدادًا.





وأضافت هند النعسانى، خلال برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن مدينة القاهرة تحتل المركز السابع عشر عالميًا ما بين مدن العالم من حيث عدد السكان، مشيرة إلى أن القاهرة تستحق أن تكون عاصمة للثقافة الإسلامية.





وتابعت أن القاهرة تعبر عن التراث والتاريخ والحضارة الكبيرة، مؤكدة أن القاهرة يعود تاريخ إنشائها إلى الفتح الإسلامى على يد عمرو بن العاص عام 641 م، والذى أنشأ مدينة الفسطاط.





وأردفت أنه مع دخول الفاطميين مصر بدأوا فى بناء العاصمة الجديدة للدولة الفاطمية وأطلق عليها القاهرة، كما أطلق عليها أسماء عدة منها مدينة الألف مئذنة ومصر المحروسة وقاهرة المعز.



