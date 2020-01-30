قانونيون إسرائيليون: محاكمة نتنياهو ستستغرق عامين

قال قانونيون إسرائيليون اليوم الخميس، إن محاكمة رئيس الوزراء ستستمر من سنتين إلى ثلاث سنوات.

ووفقا لصحيفة "معاريف" العبرية فانه وفي الجلسة التي ستُقرأ فيها لائحة الاتهام، يجب أن يكون نتنياهو حاضرًا. ومع لائحة الاتهام ضد نتنياهو، بدأت الإجراءات لفتح الجلسة في محكمة القدس ومع ذلك ، في الوقت الحالي، من غير الواضح متى ستبدأ المحاكمة ومدة استمرارها، مع الترجيح ان تستمر المحاكمة لمدة عامين على الاقل نظرًا لأنه ومن المتوقع أن يحتاج الدفاع إلى جميع مواد التحقيق والذي يتضمن الكثير من البيروقراطية، فمن المقدر أن المحاكمة لن تفتح قبل الانتخابات المقررة في مارس المقبل.

وطبقا للتقرير سيُطلب من القضاة أيضًا اختيار تركيبة القضاة والتنسيق نظرًا لتعقيد المحاكمة والعديد من الشهود الذين سيُطلب منهم أيضًا المثول للشهادة في قاعة المحكمة "وما هو واضح هو أن المحاكمة ستتم في محكمة القدس المركزية، التي تتكون من ثلاثة قضاة وسيضطر رئيس المحكمة إلى تحديد تركيبة القضاة".

واضافت الصحيفة ان موعد فتح جلسات المحاكمة وجلسات الاستماع غير متاح بعد، ولكن بعد الانتخابات، سيتعين على الرئيس تحديد جلسة استماع أولية تُقرأ فيها لائحة الاتهام على نتنياهو وإذا تم التوصل إلى صفقة الإقرار بالذنب، فسيتم تقصير الإجراء بأكمله بشكل كبير، وإذا تم إجراء المحاكمة بالكامل، يقدر المسؤولون القانونيون أنها ستستمر من سنتين إلى ثلاث سنوات، بسبب الحجم الهائل للمواد.