بسبب كورونا.. جوجل تعتزم إغلاق مقارها في الصين

نقلت قناة "العربية" عن شركة جوجل إعلانها أنها تنوي إغلاق جميع مكاتبها في الصين مؤقتا، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.





كما من المتوقع أن يشمل الإغلاق جميع المكاتب في جمهورية الصين الشعبية، وهونج كونج، وتايوان.





وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إخبارية إلى أن شركة آبل الأمريكية قد تضطر إلى تأجيل طرح هاتف آيفون الجديد والمخطط له في مارس المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.













وقال تقرير نشرته صحيفة "نيكاي" اليابانية، إن شركة آبل كانت تخطط لزيادة إنتاج الإصدار الجديد من هواتفها بنحو 10% بالنصف الأول من العام الجاري.





ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن آبل كانت تخطط لتصنيع نحو 80 مليون هاتف آيفون بالنصف الأول من 2020، من خلال إنتاج 65 مليون هاتف من آخر إصدارات "آيفون"، بالإضافة إلى 15 مليون هاتف من إصدار أقل تكلفة كان ينتظر أن يتم طرحه بالأسواق في مارس المقبل.





إلا أن تلك الخطة قد يتم تأجيلها، وقالت الصحيفة إن عملية الإنتاج التي كان يخطط لها أن تبدأ في الأسبوع الثالث من فبراير قد يتم تأجيلها نتيجة لانتشار الفيروس، حيث تعتبر الصين التي ينتشر فيها الفيروس، أحد الأسواق الرئيسية لآبل ولديها الكثير من العقود من الباطن مع شركات في ووهان، إلا أن الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك قال إبان الإعلان عن نتائجها للربع الأخير من العام الماضي قال إن شركته لديها بدائل من خلال التعامل مع موردين آخرين.





يذكر أن عدد الوفيات في الصين بسبب الفيروس كان ارتفع، الأربعاء، إلى 132 حالة مع تسجيل قرابة 1500 إصابة جديدة، في الوقت الذي قالت فيه اليابان إنها أجلت مواطنين من مدينة "ووهان" مركز انتشار الفيروس في وسط الصين.





ويسعى العديد من الدول لإجلاء رعاياها من "ووهان"، وقال مسؤول أمريكي، إن رحلة مستأجرة غادرت الأربعاء، لكن لم يتضح من كان على متنها.