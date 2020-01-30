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اقتصاد

8 جنيهات لـ كيلو الكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 30-1-2020

الخميس 30/يناير/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت  أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 30 من يناير 2020 بسوق العبور ، وسجلت الطماطم بين 2 و5.6 جنيه، وتراوح سعر البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه، البصل بين 3 و6 جنيهات.

وتراوح سعر الكوسة بين 5 و8 جنيهات، والفاصوليا بين 9 و13 جنيهًا.

وسجّل الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات ، الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

وبلغ سعر الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

وبشأن أسعار الفاكهة ، سجل البرتقال البلدي بين 2  و4 جنيهات، والبرتقال السكري بين 2  و4 جنيهات ، والبرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

وتراوح اليوسفي بين 1.5 و6.5 جنيه ، الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

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