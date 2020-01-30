AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابة 15 شخصًا في مواجهات بين المحتجين والأمن ببغداد

الخميس 30/يناير/2020 - 09:55 ص
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
Advertisements
أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن 15 جريحًا سقطوا خلال مواجهات بين محتجين وقوات الأمن العراقية في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في العاصمة العراقية بغداد.

ومن جهته، قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، إن الأوضاع في العراق تُثير القلق والانزعاج، خاصة في ضوء تصاعد وتيرة المواجهات وأعمال العنف وبالذات ضد المتظاهرين السلميين بما يُهدد السلم الأهلي.



وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن استخدام العنف لن يُمثل مخرجًا من الأزمة، معربًا عن أمله في أن تسود الحكمة وأن يتم نزع فتيل التصعيد الحالي تجنبا لانزلاق البلاد إلي أوضاع سيئة.

واعتبر الأمين العام للجامعة أن التدخلات الخارجية في الشأن العراقي قد أوصلت البلد الي حالة غير مسبوقة من الاستقطاب، وجعلت منه حلبة صراعٍ  لاطراف اقليمية ودولية وهو ما يتسبب في معاناة كبيرة للعراقيين خاصة أن أبناء العراق لا يرغبون في رؤية بلادهم مسرحًا لتصفية الحسابات أو حروب الوكالة.

وناشد أبو الغيط العراقيين، بجميع أطيافهم وضع مصلحة العراق أولًا، والسعي الي مُعالجة الأزمة السياسية الحالية عبر الحوار والوسائل السلمية، مؤكدا أن التوقف عن التدخل في الشأن العراقي من قِبل الأطراف الخارجية سيساعد في تهدئة الأوضاع والتوصل إلى الحلول السياسية المطلوبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العراق ما بعد استقالة عبد المهدي.. قائد فيلق القدس الإيراني في بغداد.. خبراء: جاء لاختيار رئيس وزراء جديد.. والمتظاهرون يرفضون تدخل الملالي

مليونية في العراق اليوم ضد مجرمي إيران.. رئيس أركان الجيش يتعهد بحماية المتظاهرين.. وإدانة واسعة لتصفية النشطاء والمعارضين

أمين مجلس التعاون يدعو الأطراف المعنية في العراق إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار

أبو الغيط يكشف تفاصيل وثيقة برلين لحل أزمة ليبيا ويحكي ما حدث بالغرف المغلقة

كشف تفاصيل مؤتمر برلين وعلق على دعوات 25 يناير.. تعرف على أبرز تصريحات أحمد أبو الغيط فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى

أبو الغيط: مصر تقدم خدمات متميزة للمواطنين.. ولا أحد مستعد للعودة لمشاهد 2011.. أمين عام الجامعة العربية: أوضاع ليبيا متدهورة منذ 9 سنوات.. وسنتصدى لتصرفات أردوغان

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو | مرض أكثر فتكًا من فيروس كورونا.. شريف عامر يظهر بكمامة على الهواء.. وتفاصيل عن أول أسرة صينية مصابة بالإمارات

شاهد.. تليسكوب عملاق يلتقط أوضح صورة للشمس في التاريخ

ملخص لمسات محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ويست هام يونايتد ..فيديو

هل التشتت في الدعاء يجعله غير مقبول؟

بقوة 5.3 درجة.. زلزال يضرب الإسكندرية فجرًا

تهديدات بالقتل.. الزمالك يفجر مفاجأة بشأن سر رفض خوض مباراة السوبر الأفريقي بقطر

AdvertisementS

الدولار بـ 14.30.. خبير اقتصادى العملات الأجنبية فى تراجع مستمر أمام الجنيه.. فيديو

كم نقطة يحتاجها ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا

تركي آل شيخ يخضع لـ عملية جراحية خطيرة في نيويورك اليوم.. تفاصيل

بـ لوك جديد.. دلال عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

تهديدات بالقتل.. الزمالك يفجر مفاجأة بشأن سر رفض خوض مباراة السوبر الأفريقي بقطر

فى ذكرى رحيل فيروز .. تعرف على اسمها الحقيقى وزوجها فنان شهير

حكم تنقيط البول بعد الوضوء والدخول في الصلاة

خلص عليه وهخرّجك منها.. التفاصيل الكاملة لمقتل ضحية الاستروكس بـ القطامية.. ووالدته: ابني مات قدام عيني.. فيديو وصور

اخبار الرياضة.. تركي آل شيخ يخضع لعملية جراحية خطيرة.. الزمالك يفجر مفاجأة بشأن سر رفض خوض السوبر الأفريقي

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد الخصم.. صور

حدث مساء.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل مباراة الزمالك والترجي.. نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

مش هترميها تانى.. شيء متواجد داخل البرتقال يقضى على الكوليسترول نهائيًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد الخصم.. صور

بين الجرأة و الأناقة .. شاهد أجمل إطلالات النجمات فى شهر يناير

بـ لوك جديد.. دلال عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور