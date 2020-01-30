برلماني: مؤتمر تجديد الخطاب الديني خطوة جيدة لمحاربة الفكر الإرهابي

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الخطاب الدينى خطوة جيدة في العمل على محاربة الفكر الإرهابي، وتجديد الخطاب الديني في مصر ومختلف دول العالم، وذلك في ظل وجود خطاب حاد تروجه الجماعات الإرهابية من أجل هدم ثوابت الدين، والترويج للفكر المتطرف الذي يسعى لهدم الدول ومقدرات، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يعد استكمالا لما تقوم به المؤسسات الدينية في مصر لتجديد الخطاب الديني.

وأضاف "هيكل"، في تصريحات له، أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية الحوار بين الحضارات فقد أولت اهتماما كبيرا لهذا الأمر، وانطلاقًا من ذلك قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة شباب أكثر من 140 دولة لمنتدى شباب العالم، وخلق منصة حوارية لطرح ومناقشة قضايا الرأي العام التي تحظى باهتمام دولي، لتكون منصة حوارية لتبادل الآراء بين مختلف الحضارات والثقافات، والتأكيد على المبادئ السامية للسلم العالمي وقبول الآخر والعيش المشترك.

وأكد ضرورة تعزيز التعاون لدعم الجهود والمبادرات إلى تحقيق الأخوة والمساواة والتعايش بين البشر في عالم تسوده المساواة في الحقوق والواجبات والكرامة وقيم الخير والمحبة والسلام، وفق نهج قيم ديننا السمح المقتدى بهدى السماء ونور النبوة.