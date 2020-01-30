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أخبار العالم

الصين وأستراليا تناقشان الوضع الراهن بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد

الخميس 30/يناير/2020 - 10:07 ص
كورونا
كورونا
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أ ش أ
أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" أنه في ضوء الوضع الحالي فإن وباء "كورونا الجديد" قابل للوقاية منه والسيطرة عليه وعلاجه، وأن الصين واثقة وقادرة على الفوز في المعركة ضد الوباء.

جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، وأشار البيان إلى أن وانغ ووزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية "ماريز باين" ناقشا هاتفيا الوضع الراهن بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين.

وقال وانغ إن الحكومة والشعب الصيني يبذلان كل جهد ممكن لمكافحة الوباء، وإنه تم تدشين آلية وطنية واتخاذ إجراءات صارمة من أجل تعزيز إجراءات الوقاية والسيطرة بأسلوب علمي ومنظم ودقيق.

وأشار إلى أن الحكومة الصينية تصدر على الفور المعلومات عن وضع الوباء إلى الجمهور والمجتمع الدولي بطريقة منفتحة وشفافة ومسؤولة، وذلك استجابة لمخاوف جميع الأطراف وتعزيز التعاون الدولي في هذا المنحى.

وأوضح أنه خلال زيارة مدير عام منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" الأخيرة إلى الصين، أشاد بصرامة وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها الصين لمكافحة الفيروس الجديد، وأعرب عن ثقته في قدرة الصين على الوقاية والسيطرة.

ولفت وزير الخارجية الصيني إلى أن المنظمة، من منظور احترافي، لا توافق على التحرك بطريقة متسرعة في هذه اللحظة، وأن الجانب الصيني سيتخذ كل الإجراءات لحماية صحة وسلامة كل المواطنين الصينيين والأجانب على حد سواء في ووهان، وأن الصين مستعدة للحفاظ على التواصل والتنسيق مع أستراليا للحماية المشتركة لأمن الصحة العالمية.

من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الخارجية الاسترالية "ماريز باين" إن حكومة بلادها تدعم بقوة الحكومة الصينية والشعب والصيني في كفاحه ضد الفيروس الجديد، مشيدة بمشاركة الصين المعلومات في الوقت المناسب وتواصلها النشط مع المجتمع الدولي بطريقة منفتحة وشفافة خلال تعاملها مع الوباء.
وأكدت باين أن استراليا مستعدة للاستمرار في الاتصال والتنسيق الوثيقين مع الجانب الصيني وتقديم المساعدة الضرورية، من أجل مساعدة الصين في التغلب على الوباء.
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