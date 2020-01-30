أغنية فيرساتشي لـ محمد رمضان من حفلة دبي.. فيديو





وفي نفس السياق طرح محمد رمضان، مؤخرًا كل من أغنية "كازانوفا"، و"رايحين نسهر - بوم بوم"، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".





كما يواصل رمضان، تصوير مشاهد مسلسله الجديد "البرنس"، والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2020، بجانب عدد كبير من النجوم من بينهم الفنانة نور اللبنانية.





"البرنس" بطولة كل من محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وعدد أخر من النجوم، والمسلسل إنتاج شركة سينرجى.





قام الفنان محمد رمضان، بغناء أغنيته الجديدة: "فيرساتشي" في حفله الأخير بـ دبي، وسط حضور جماهيري ضخم.