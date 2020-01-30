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توك شو

مطرب إيراني يفضح أردوغان وحكومته.. تفاصيل

الخميس 30/يناير/2020 - 10:10 ص
أردوغان
أردوغان
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية مقطع فيديو عن تفاصيل مغنى إيرانى قامت تركيا بالغدر به وتسليمه لبلده.

تعود وقائع القصة إلى بحث الحكومة الإيرانية عن مغني الراب الإيراني أمير مقصودلو الملقب بـ "تاتلو"، بتهمة "إهانة رموز دينية للطائفة الشيعية خلال إحدى حفلاته". 

لم تدع الشرطة التركية هذا الأمر يمر مرور الكرام لتستدعى ما بداخلها من جذور الغدر لأردوغان وحكومته، وتعتقل المغنى الإيرانى بعدما عاش فيها لفترة، وتسلمه للحكومة الإيرانية على الرغم من تسترها على فضائحه الأخلاقية لسنوات عدة. 

مغني الراب الإيراني أمير مقصودلو الملقب بـ "تاتلو" عاش فى تركيا سنوات وتم منحه تأشيرة بريطانية مؤخرا، واعتقل خلال سفره إلى لندن.

وحسب التهم الموجهة لمغني الراب الإيراني أمير مقصودلو الملقب بـ "تاتلو" -"إهانة رموز دينية للطائفة الشيعية خلال إحدى حفلاته"-، فإنه سيواجه عقوبتى الجلد والسجن.

تصريحات مغنى الراب الإيرانى تسببت فى فتح ملف أمنى ضده فى 2018 وإصدار طهران حكما غيابيا جعله فى القائمة الحمراء للانتربول، وقد اعتقله النظام الإيرانى مرات عديدة بتهم مختلفة منها ما يتعلق بـالأمن الأخلاقى وتحريض الشباب على الفساد. 

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