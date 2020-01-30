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توك شو

تعرف كيف تبنى حياة أسرية على أسس سليمة .. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 10:37 ص
حياة اسرية سليمة
حياة اسرية سليمة
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ريهام فيكتور

قال يوسف أحمد مدرب معتمد إن الزواج  يكون به العديد من الحيطان السد ، مؤكدا على خيارين اثنين يقف الزوجين أمامهم عند مواجهة أى حيطة أو صعوبة الأول اما تكسر هذه الحيطة وتستمر الحياة وتكمل فى طريقك أو تقف أمامها وتصبح حيطة سد.

 وأضاف يوسف أحمد  من خلال حواره ببرامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أن أسهل شيء في الارتباط هو الانفصال، وإنما والأسعد هو المحاولة فى الخروج من أى مشكلة بين الطرفين، منوها إلى أن المشاكل تساعد على فهم الطرف الآخر أسرع.

وأشار إلى أن وجود اتفاق بين الطرفين فى بداية أى علاقة مهمة ومريحة ، مؤكدا أن الاتفاق قابل للتجديد ففترة الخطوبة تختلف عن فترة الزواج.

وتابع أن أكبر مشكلة تواجه أى اثنين هي التواصل، بمعنى عدم وجود لغة مشتركة فى الحديث بينهما أو عدم فهمهم لبعض نتيجة اختلاف النشأة أو المفاهيم.

وأكد  أن الشاب صاحب السماحة والطيبة يطلق عليه أنه " مش حاكم بيته" والعكس ، لذلك لابد أن نواجه أى شيء قبل انتفاضة بمنطقية أكثر لأن كل ذلك يسبب مشاكل.

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