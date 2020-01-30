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حوادث

سقوط مروجى الفودو المخدر بالخانكة

الخميس 30/يناير/2020 - 10:15 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى

تمكن ضباط مباحث قسم الخانكة من ضبط تشكيل عصابى يضم عاطلين تخصصا فى الاتجار بمخدر الفودو وتوزيعه على عملائهما.


تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم الخانكة من ضبط "محمد ص س" 23 سنة عاطل ومقيم منشية الجبل الأصفر – دائرة مركز الخانكة و"اسلام ش ص" عاطل ومقيم ذات العنوان.

وتبين تكوينهما تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الفودو تزن 275 جراما ومبلغ 180 جنيها و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما وتولت النيابة التحقيق.

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