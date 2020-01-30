سيدة تركية تهاجم أردوغان: لا يعرف إلا استغلال الشعب وجمع الأموال.. فيديو

عرضت فضائية " إكسترا نيوز" فيديو لسيدة تركية تهاجم أردوغان، مؤكدة أنه يستغل شعبه لجمع الأموال، وجمع الضرائب منهم بأى طريقة بدلًا من توفير معيشة اجتماعية تليق بهم.





وقالت السيدة التركية، فى الفيديو الذى أذاعته فضائية " اكسترا نيوز"، إن أردوغان لا يعرف إلا استغلال الشعب وجمع الأموال، موضحة أنها كانت تعيش فى منطقة افجيلار وقت حدوث زلزال 1999م، مؤكدة أنه كان زلزالًا خطيرًا وعاشت خوفًا كبيرًا.





وتابعت السيدة التركية " وبعد الزلزال بدلًا من بناء مبان جديدة، قامت رئاسة الإدارة العامة للإسكان التركية بالتحول الحضارى، مضيفة " إنهم يعرفون كيف يحصلون على الضرائب ويعرفون كيف يقومون بتجميعها".





وأضافت " الحكومة التركية تعرف كيف تقوم باستغلال الشعب بشكل جميل ولكن لا توجد إجراءات لردعه".





وواصلت تركيا تهديداتها الجنونية حيث حذرت الجيش السوري بأنها سترد على أي هجوم على نقاط مراقبتها في إدلب، بعد أن سيطرت القوات الحكومية السورية على أكبر معقل للمسلحين في المنطقة.





و زعمت وزارة الدفاع التركية، في بيان: "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار يوم 12 يناير الحالي، إلا أن النظام السوري يواصل قتل مدنيين أبرياء، وتشريدهم بالعنف من بيوتهم في ظروف الشتاء، مما يهدد بكارثة إنسانية كبيرة في إدلب".





وأضافت الوزارة: "أي محاولة لتهديد أمن نقاط مراقبتنا العاملة بموجب اتفاقات الأستانة وسوتشي، سيتم التعامل معها بلا تردد، انطلاقا من حقوقنا الشرعية في الدفاع عن النفس".







