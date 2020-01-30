أول تصريح لـ سامح عاشور بعد ترشحه لمنصب نقيب المحامين.. صور

تقدم سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الخميس، بأوراق ترشحه لانتخابات النقابة المزمع عقدها يوم 15 مارس المقبل، وذلك عقب دقائق من فتح باب التقدم بأوراق الترشح الذي يستمر حتى 2 فبراير المقبل.





وصرح "عاشور"، بأنه ترشح لدورة جديدة تلبية لرغبة المحامين من كافة محافظات مصر والتي لمسها خلال لقاءاته المتعددة بهم، معربا عن أمله في تحقيق كافة أمال وطموحات المحامين، واستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت خلال دورة مجلس النقابة الحالية.





وأكد "عاشور"، أن استكمال تنقية الجداول من غير المشتغلين على رأس أولوياته، إضافة لتحسين الرعاية الصحية والاجتماعية وكافة الخدمات المقدمة للمحامين بشكل مستمر في ضوء موارد النقابة، وإنهاء كافة المشروعات التي تنشئها النقابة بعدة محافظات، مع الاستمرار في تأسيس وتطوير مقرات النقابة وأنديتها وغرف المحامين بالمحاكم وفقا لما تقتضي الأوضاع.



