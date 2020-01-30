ترامب يهدد الكونجرس الأمريكى بـ كارت الفيتو.. فيديو

عرضت فضائية الحدث تفاصيل تهديد البيت الأبيض بالفيتو، لمنع تمرير قرارين يقيدان الرئيس.





أثار قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخاص بمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، موجة غضب عارمة من الديمقراطيين.





وقد أطلق الديمقراطيون مشروع قرارين يطرحونهما فى مجلس النواب يحدان من صلاحيات الرئيس باستخدام القوة المفرطة العسكرية دون الرجوع للكونجرس.







الكونجرس الأمريكى يرى إيران بشكل مختلف، خاصة وأنها ليست مجموعة من داعش أو طالبان ولكنها دولة ذات سيادة.





ويحظر قرار المشروع الأول تمويل العمل العسكرى ضد إيران، وذلك بحسب مشروع قرار تقدم به أحد النواب فى المجلس الذى يسيطر عليه الديمقراطيون الذين يقررون ميزانية الإنفاق العسكرى.





أما مشروع القرار الثانى فيتضمن إعادة النظر فى قانون استخدام القوة العسكرية، والذى صادق عليه الكونجرس عام 2002، وذلك فى أعقاب هجمات الحادى عشر من سبتمبر.





لم يتردد البيت الأبيض بالتهديد واستخدام حق الفيتو ضد مشروع قرارين الكونجرس الأمريكى، مستندا بأن إيران وميليشياتها لا تزال تخطط هجوما جديدا على القوات الأمريكية.





