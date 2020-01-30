بريطانيا تتولى قيادة تأمين الملاحة ضد هجمات ايران في مياه الخليج

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، تولي قيادة عمليات تأمين الملاحة ضد الهجمات الإيرانية في مياه الخليج، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.





وكان وزير الدفاع البريطاني بن ولاس، قد أكد أن الحكومة البريطانية ستتخذ كل الخطوات الضرورية لحماية سفنها ومواطنيها في مضيق هرمز خاصة بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أمريكية ببغداد.





وأضاف بن ولاس أنه أمر سفينتي إتش.إم.إس مونتروز وإتش.إم.إس ديفندر الحربيتين بالاستعداد للعودة لمهام مرافقة كل السفن التجارية التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.