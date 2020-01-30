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برلمان

صناعة النواب تحذر من استمرار تهريب الأقمشة: "خطر يهدد صناعة الملابس الجاهزة"

الخميس 30/يناير/2020 - 10:43 ص
النائب طارق متولي
النائب طارق متولي
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، أن التهريب هو أكثر الظواهر السلبية التى تواجه صناعة الملابس الجاهزة فى مصر، والتى تتسبب فى إغراق الأسواق المصرية بالمنتجات المهربة والتى تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى أزمة طاحنة تهدد أهم الصناعات التى شغلت لسنوات طويلة حيزا كبيرا فى قائمة الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن الصناعات النسيجية تمثل من ٢٥ إلى ٣٠٪ من حجم الصناعة بمصر، بالإضافة إلى ٢٥٪ من العمالة المصرية تعمل فى قطاع المنسوجات، إلا أن الصناعة تواجه العديد من المشكلات التي تهددها، فإلى جانب الملابس المهربة، تعاني الصناعة من نقص فى مستلزمات الملابس الجاهزة بسبب نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها بالمقارنة مع المنتج النهائى المستورد من بعض الدول كتركيا وإيطاليا والصين.

وطالب النائب بسرعة حل مشاكل الصناعات النسيجية، واتخاذ حزمة من الإجراءات، أولها إعادة الأسواق للمنتج المحلى، بما يتيح له المنافسة للمنتج، خاصة أن تلك الأسواق تم إغراقها بالأقمشة المستوردة المهربة التى يتم إدخالها دون جمارك أو ضريبة مبيعات.
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