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اقتصاد

دريك آند سكل الإماراتية: تسجيل شكاوى جزائية جديدة ضد الرئيس التنفيذي السابق

الخميس 30/يناير/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
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وكالات
سجلت شركة دريك آند سكل الإماراتية المدرجة بسوق دبي المالي شكاوي جنائية جديدة ضد الرئيس التنفيذي السابق للشركة "خلدون الطبري" وبعض أفراد عائلته ومدراء تنفيذيون آخرون لدى نيابة الأموال العامة في أبو ظبي موضحة أن الشكاوي الجديدة هي قيد النظر من قبل السلطات المختصة.

وأكدت الشركة في بيان لها أن نيابة الأموال العامة في أبوظبي أسندت عدة تهم ضد "خلدون الطبري" بناء على شكاوي سابقة كالإضرار العمدي بالمال العام وتربيح الغير والتزوير.

وكانت "دريك آند سكل" ذكرت في وقت سابق أن المطالبات من الرئيس التنفيذي السابق للشركة تتجاوز 1.5 مليار درهم وذلك بعد أن تم القبض عليه من قبل السلطات الأردنية يوم 7 يناير 2020 .

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