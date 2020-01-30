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برلمان

مطلب برلماني بخطة واضحة لاستعادة القطن المصري جودته وسمعته

الخميس 30/يناير/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بـ مجلس النواب، أن القطن المصري يمر بأزمات عديدة خلال السنوات الأخيرة، جعلته يتعرض لكبوة نالت بعض الشيء من سمعته وشهرته حول العالم، الأمر الذي يستوجب البحث عن  حلول من أجل إعادة الذهب الأبيض مرة أخرى لرونقه.

وأوضح أن الدولة قامت باستباط بذور جديدة والتي منها البذرة "جيزة ٩٤" التي وفرتها للفلاحين من أجل زيادة الإنتاجية وإعادته لسابق عهده، إلا أنها تسببت في عدة مشكلات للفلاحين والتي كان من أبرزها إنتاج قطن رديء الجودة، ونقص كمية الناتج من عملية الزرع، مشيرًا إلى أن فدان القطن تقلص من 10 قناطير إلى 4 قناطير فقط خلال هذا الموسم.

وأضاف أنه تراجع حجم صادرات القطن المصري خلال الموسم الجاري مقارنة بالموسم الماضي، نتيجة تخفيض المساحة المزروعة هذا العام، بالإضافة إلى تراجع إنتاجية المحصول، وأضاف أننا نحتاج إلى تطبيق زراعة القطن العضوي بطريقة سليمة، بشكل يحقق قيمة مضافة على الاقتصاد المصري من خلال زيادة المساحات المزروعة من القطن العضوي والذي بدوره سيساهم في زيادة قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وبالتالي ارتفاع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي إلى جانب التوسع في خطوط إنتاجية جديدة والتي تخلق فرصا تشغيلية، تساهم في انخفاض معدل البطالة.

وطالب النائب بخطة زراعية واضحة، بداية من توفير التقاوي ومراحل زراعة القطن، وحتى التسويق الداخلي والتصدير، مرورًا بتطوير محالج القطن ودعم مصانع الغزل والنسيج.
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