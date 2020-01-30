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رياضة

عرض برتغالي لمهاجم بروسيا مصر.. وإسلام الشاطر يرفض

الخميس 30/يناير/2020 - 10:41 ص
ميدو طه محمد
ميدو طه محمد
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عبدالله هشام
تلقى ميدو طه محمد مهاجم فريق بروسيا مصر، أحد أندية دوري القسم الرابع ،عرضا رسميا من نادي سيرتانينس بالدرجة الثانية البرتغالي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقام إسلام الشاطر المشرف علي الكرة بالنادي، برفض العرض، لأهمية ميدو في الفريق، خصوصا وأنه هداف المجموعة برصيد 7 أهداف وأحد أهم الأعمدة الرئيسية في مشروع الفريق للصعود للقسم الثالث.

ويتولى طارق عمر مهمة المدير الفني للفريق ويلقب ب جنرال الشرقية حيث قاد فريق بلبيس للصعود للقسم الثاني منذ عامين رغم صغر سنه إلا أنه يمتلك خبرات وقدرات كبيرة في عالم التدريب.

كما يتولى شرف خميس مهمة مدير الكرة  في نادي بروسيا مصر ويشرف علي خطة الفريق المنشأ حديثا للصعود إلى الدوري الممتاز خلال 5 أعوام .

ويتصدر بروسيا مصر مجموعة الشرقية بدوري القسم الرابع برصيد 22 نقطة بينما جاء في المركز الثاني فريق الرواد وفريق الصفوة برصيد 18 نقطة لكل منهما
عرض برتغالي لمهاجم بروسيا مصر.. وإسلام الشاطر يرفض
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