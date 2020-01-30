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اقتصاد

سابك تطلق منصة «جدير» لتعزيز الاستثمار بالسوق المحلية في ملتقى بيبان الرياض

الخميس 30/يناير/2020 - 10:39 ص
صدى البلد
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وكالات
دشنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المنصة الوطنية الجديدة "جدير"، وهي خدمة إلكترونية تعمل على تأهيل الموردين وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث وقعت الشركة اتفاقية استخدام المنصة "جدير “مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) بما يضمن تسهيل وصول المستفيدين إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين العام والخاص، كما تم تقديم الاستشارات اللازمة لراغبي التسجيل في المنصة من المنشآت والمستثمرين ورواد الأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركة "سابك" في ملتقى بيبان الرياض الذي افتتحه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ورئيس مجلس إدارة (سابك)، الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع، والذي أقيم خلال الفترة من 29 يناير -1 فبراير 2020م، في واجهة الرياض.

وتأتي مشاركة "سابك" في هذا الملتقى كجزء من دورها الأساسي في دعم المحتوي المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتعريف بمبادرة "سابك" الوطنية "نساند" ودورها في تحفيز نمو القطاع الصناعي، وجرى استقبال مجموعة من المستثمرين الراغبين في الاستفادة منها، كما شارك ممثلو الشركة في الجلسات الحوارية التي ناقشت واقع ومستقبل المحتوى المحلي وأبرز سبل النهوض به نحو المنافسة إقليميًا وعالميًا.
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