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أخبار البلد

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

الخميس 30/يناير/2020 - 10:34 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرّر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

وقالت مصادر ملاحية في مطار القاهرة، إن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة المصرية العالمية للطيران 510 المتجهة إلى الكويت 3 ساعات بسبب ظروف التشغيل.


وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط البريطانية 154 المتجهة إلى لندن تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل.


وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقًا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار على الرغم من التقلب في الأحوال الجوية.

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