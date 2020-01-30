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أخبار العالم

الهند تسجل 10 حالات اشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" في ولاية ماهاراشترا

الخميس 30/يناير/2020 - 10:35 ص
كورونا
كورونا
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أ ش أ
سجلت الهند 10 حالات اشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" في ولاية ماهاراشترا بغرب البلاد، فيما تم وضع الأشخاص المصابين بأعراض مماثلة لتلك الخاصة بالفيروس في الحجر الصحي، لاسيما أنهم قاموا مؤخرا بزيارة الصين.

وذكرت قناة (أنديا تي في) اليوم الخميس أن 6 من المصابين تم عزلهم في مستشفى بمدينة مومباي، بينما تم عزل 3 آخرين في مدينة بيون، وعزل مصاب واحد في مدينة نانديد، وإخضاعهم للرقابة الطبية.

وقد ناشدت الحكومة المواطنين الوافدين من الصين بعد الأول من يناير الجاري الإسراع بالتواصل مع المستشفيات الحكومية إذا كانوا يعانون من السعال والحمى الخفيفة.

يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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