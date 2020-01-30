الهند تسجل 10 حالات اشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" في ولاية ماهاراشترا

سجلت الهند 10 حالات اشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" في ولاية ماهاراشترا بغرب البلاد، فيما تم وضع الأشخاص المصابين بأعراض مماثلة لتلك الخاصة بالفيروس في الحجر الصحي، لاسيما أنهم قاموا مؤخرا بزيارة الصين.



وذكرت قناة (أنديا تي في) اليوم الخميس أن 6 من المصابين تم عزلهم في مستشف ى بمدينة مومباي، بينما تم عزل 3 آخرين في مدينة بيون، وعزل مصاب واحد في مدينة نانديد، وإخضاعهم للرقابة الطبية.