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اقتصاد

البورصة تربح 4.6 جنيه بالمستهل بدعم من مشتريات المصريين والعرب

الخميس 30/يناير/2020 - 10:38 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الخميس، بارتفاع جماعى لجميع المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، ليرتفع رأس المال السوقى للبورصة 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704 مليارات جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 5.7 مليون ورقة مالية بقيمة 18.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 686 عملية لـ 60 شركة، وارتفعت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى مستهل التعاملات، وانخفضت أسهم شركة وحيدة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13847 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 535 نقطة.
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