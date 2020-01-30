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أسامة السعيد: سيطرة القوات السورية على معرة النعمان انتصار استراتيجى.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 11:25 ص
الجيش السوري يعيد
الجيش السوري يعيد الأراضي السوريا من الارهاب
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توك شو
قال الدكتور اسامة السعيد الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن العربي نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن سيطرة الجيش السوري علي "معرة النعمان" تعتبر خطوة استراتيجة مهمة، لافتا الي ان "معرة النعمان" تقرب من محافظة ادلب والتي تعد المنطقة الجغرافية الأكبر التي تقع في يد الارهاب.

وأضاف الكتور أسامة خلال لقائه ببرنامج " اكسترا نيوز "، ان سيطرة القوات السورية علي منطقة معرة النعمان تعتبر بمثابة انتصار استراتيجي مهم، مشيرا الي ان سيطرة الجيس السوري يعتبر ضغط علي القوة الدولية لتحريك المسار السياسي المتعسر منذ فترة طويلة.

واكد الكاتب المتخصص في الشأن العربي، ان الجيش السوري يمضي قدما للأمام ويعمل علي استعادة الأراضي الاستراتيجية التي سلبها الارهاب، مضيفا أن من اهم الأراضي الاستراتيجية في سوريا هو طريق حلب  الدولي الذي يمثل خط امداد قوات الجيش السوري في الحرب.

واشار الدكتور السعيد، إلى ان هناك قوة لا تريد تقدم الجيش السوري واستعادة وطنه الذي سلبه الارهاب منه، مؤكدا ان امس اصدرت تركيا بعض التهديدات ومعاقبة الجيش السوري علي التقدم نحو وطنه.

وتابع أسامة السعيد أن استعادة منطقة صرائب السورية تعد سهلة السيطرة عليها من قبل السوريين، لافتا الي ان الجيش السوري يحاصر منطقة صرائب من ثلاث جهات والذي يجعلها سهله للسيطرة عليها.
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