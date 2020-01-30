6 قرارات مهمة لمجلس جامعة الأقصر فى جلسته الأخيرة.. صور

شهدت الجلسة الثامنة لمجلس جامعة الأقصر بالإدارة المركزية للجامعة برئاسة الدكتور بدوي شحات بدوي رئيس الجامعة وعضوية أعضاء مجلس الجامعة، 6 قرارات مهمة.





وتتنوع هذه القرارات بين:







1-الموافقة علي الأسعار الخاصة بالفندق التعليمي التابع لكلية السياحة والفنادق وهي كالتالي :

- سعر الغرفة المفردة في اليوم الواحد (100جنيه مصري ) وإقامة من 10 أيام فأكثر 15% خصم وإقامة من 20 يوم فأكثر 30% خصم وإقامة شهر كامل 40% خصم .

- سعر الغرفة المزدوجة في اليوم الواحد (160جنيه مصري ) وإقامة من 10 أيام فأكثر 15% خصم وإقامة من 20 يوم فأكثر 30% خصم وإقامة شهر كامل 40% خصم .





2-الموافقة علي تخفيض الرسوم الدراسية الخاصة بالطلاب الوافدين بالمرحلة الجامعية الأولي والدراسات العليا بنسبة 25% أعتبارا من العام الجامعي 2020م/2021م .





3-الموافقة علي الطلب المقدم من شركة IMAGE INTERNATIONAL FOR MARKETING





4-الموافقة علي مشاركة جامعة الأقصر في البينالي الثالث تحت شعار ( التراث .... جسر المستقبل ) .





5-الموافقة علي تفعيل اختبار TELP ( The Test of English Language Proficiency ( بمركز اللغات والترجمة بكلية الألسن .





6-الموافقة علي إنشاء برنامج بكالوريوس " إدارة وتشغيل المطاعم بكلية السياحة والفنادق بنظام التعليم التبادلي".