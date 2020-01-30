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تعليم

6 قرارات مهمة لمجلس جامعة الأقصر فى جلسته الأخيرة.. صور

الخميس 30/يناير/2020 - 12:01 م
جامعة الاقصر
جامعة الاقصر
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شمس يونس
شهدت الجلسة الثامنة لمجلس جامعة الأقصر بالإدارة المركزية للجامعة برئاسة الدكتور بدوي شحات بدوي رئيس الجامعة وعضوية أعضاء مجلس الجامعة، 6 قرارات مهمة.

وتتنوع هذه القرارات بين:

1-الموافقة علي الأسعار الخاصة بالفندق التعليمي  التابع لكلية السياحة والفنادق وهي كالتالي :
- سعر الغرفة المفردة في اليوم الواحد (100جنيه مصري ) وإقامة من 10 أيام فأكثر 15% خصم وإقامة من 20 يوم فأكثر 30% خصم وإقامة شهر كامل 40% خصم .
- سعر الغرفة المزدوجة في اليوم الواحد (160جنيه مصري ) وإقامة من 10 أيام فأكثر 15% خصم وإقامة من 20 يوم فأكثر 30% خصم وإقامة شهر كامل 40% خصم .

2-الموافقة علي تخفيض الرسوم الدراسية الخاصة بالطلاب الوافدين بالمرحلة الجامعية الأولي والدراسات العليا بنسبة 25% أعتبارا من العام الجامعي 2020م/2021م .

3-الموافقة علي الطلب المقدم من شركة IMAGE INTERNATIONAL FOR MARKETING  

4-الموافقة علي مشاركة جامعة الأقصر في البينالي الثالث تحت شعار ( التراث .... جسر المستقبل ) .

5-الموافقة علي تفعيل اختبار TELP ( The Test of English Language Proficiency ( بمركز اللغات والترجمة بكلية الألسن .

6-الموافقة علي إنشاء برنامج بكالوريوس " إدارة وتشغيل المطاعم بكلية السياحة والفنادق بنظام التعليم التبادلي".
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