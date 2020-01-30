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محافظات

65 مليون جنيه لإحلال وتجديد الصرف الصحى بتقسيم 15 مايو في جمصة

الخميس 30/يناير/2020 - 11:33 ص
صرف صحي
صرف صحي
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همت الحسينى
قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه تم توفير 65 مليون جنيه بعد موافقة   الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وذلك للبدء في تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل لمحطات رفع مياه الصرف الصحى وخطوط الطرد بتقسيم 15 مايو بمدينة جمصة كمرحلة أولى وذلك من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

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وقال محافظ الدقهلية إن أعمال التنفيذ تبدأ اليوم على الفور مشيرا إلى أن تلك المشكلة ظلت منذ سنوات يعانى منها تقسيم 15 مايو وبالانتهاء من تنفيذ أعمال إعادة التأهيل لمحطات الصرف الصحى وخطوط الطرد يتم القضاء نهائيا على مشكلة الصرف الصحى بالمنطقة .

وقد كلف المحافظ رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى ووكيل وزارة الإسكان ومدير عام المشروعات والمرافق بسرعة اتخاذ اللازم ومتابعة أعمال التنفيذ أولا بأول والالتزام بالقانون فى تنفيذ كافة العقود والاشراف الجيد على التنفيذ .
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