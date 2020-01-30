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حوادث

ضبط 20 سائقا يقودون تحت تأثير المخدر فى القليوبية

الخميس 30/يناير/2020 - 11:28 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
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إبراهيم الهوارى

شنت إدارة مرور القليوبية، حملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المخدرات، وأسفرت الحملة عن ضبط 20 سائقا تحت تأثير المخدرات تم التحفظ على عليهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.


وكانت تعليمات اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية للعميد إيهاب مرزوق، مدير إدارة المرور بالقليوبية، بشن حملة مرورية مكبرة على الطريق الزراعى والدائرى، وعدد من الطرق العامة بين المدن لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المخدر.


وأسفرت الحملة عن ضبط 20 سائقا تحت تأثير المخدر.


وتم التحفظ عليهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتولت النيابة التحقيق.

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