AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

«دنيا ودار» كتاب جديد لمدرس بألسن عين شمس في معرض الكتاب

الخميس 30/يناير/2020 - 12:04 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
نشرت د. ندى حجازي المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بألسن عين شمس، كتاب "دنيا ودار" الصادر عن المكتبة العربية للنشر والتوزيع في يناير 2020، وهو كتابها الأول في مجال الكتابة الأدبية بجانب كتب سابقة صادرة عن احتفالية فلسطين للأدب قامت بتحريرها والمشاركة في ترجمة مقالاتها.

يحمل الكتاب عنوان دنيا ودار: مشاهد من رحلة الدنيا موزونة ومنثورة، والدنيا هي البداية.. مشوار الرحلة ودليل المستَقرّ. تحملنا الأيام فنسابقها أحيانًا ونستسلم أحيانًا أخرى؛ تُسلّمنا من طريق إلى مكان، ومن سعة إلى ضيق، ومن عزلة إلى صديق وكله مؤقت. ثم يأتي على الإنسان زمان يتعلم فيه ثقافة التخلّي، وبعض التخلّي فضيلة.. التخلي عن كل ما يخذلك ويتخلى عنك، ننضج لندرك أن ليس كل جميل يدوم بالضرورة لأننا أحببناه، وأن بعض المعارك خاسرة مهما حاولنا لنكسبها، وأننا نتألم لنتعلم. لا بأس أن نشقى في حياة دنيا مادمنا نسعى لأن نسعد في عقبى الدار. يعرض الكتاب حكايات قصيرة بالفصحى وأغنيات بالعامية تسجل لحظات تخبّط وتشبّث وجهاد وثبات.. مشاهد تحكي حكاية الرحلة والراحل، والحكاية مقاومة، والمقاومة حرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر أحدث دورات ألسن عين شمس.. تعرف عليها

المناطق الاقتصادية الخاصة في الصين.. ترجمة لمدرس مساعد بألسن عين شمس في معرض الكتاب

صندوق بريد7 رواية لطالب ألسن عين شمس في معرض الكتاب

أطفال الشوارع.. رواية مترجمة لطلاب قسم اللغة السواحيلية بـ ألسن عين شمس

بترجمات عالمية وروايات .. حضور مميز لـ كلية ألسن عين شمس في معرض الكتاب

ترشيحاتنا

أصالة توجه رسالة مؤثرة لابنها.. شاهد

مواعيد مباريات اليوم الخميس 30 - 1 - 2020 و القنوات الناقلة

موجة أمطار وشبورة ضبابية.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة.. فيديو

حيرة بسبب رمضان صبحي.. تعرف على قائمة الأهلي لرحلة السودان

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2020.. انتهاء أعمال رصدها خلال 48 ساعة

بقوة 5.3 درجة.. زلزال يضرب الإسكندرية فجرًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها cougar ورانجل TJL.. تعرف على أسطول سيارات ومدرعات الشرطة الجديد.. صور

لكل اسم حكاية.. حديقة حيوان الإسكندرية.. تاريخ ينتظر التجديد.. صور

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد الخصم.. صور