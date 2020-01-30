«دنيا ودار» كتاب جديد لمدرس بألسن عين شمس في معرض الكتاب

نشرت د. ندى حجازي المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بألسن عين شمس، كتاب "دنيا ودار" الصادر عن المكتبة العربية للنشر والتوزيع في يناير 2020، وهو كتابها الأول في مجال الكتابة الأدبية بجانب كتب سابقة صادرة عن احتفالية فلسطين للأدب قامت بتحريرها والمشاركة في ترجمة مقالاتها.





يحمل الكتاب عنوان دنيا ودار: مشاهد من رحلة الدنيا موزونة ومنثورة، والدنيا هي البداية.. مشوار الرحلة ودليل المستَقرّ. تحملنا الأيام فنسابقها أحيانًا ونستسلم أحيانًا أخرى؛ تُسلّمنا من طريق إلى مكان، ومن سعة إلى ضيق، ومن عزلة إلى صديق وكله مؤقت. ثم يأتي على الإنسان زمان يتعلم فيه ثقافة التخلّي، وبعض التخلّي فضيلة.. التخلي عن كل ما يخذلك ويتخلى عنك، ننضج لندرك أن ليس كل جميل يدوم بالضرورة لأننا أحببناه، وأن بعض المعارك خاسرة مهما حاولنا لنكسبها، وأننا نتألم لنتعلم. لا بأس أن نشقى في حياة دنيا مادمنا نسعى لأن نسعد في عقبى الدار. يعرض الكتاب حكايات قصيرة بالفصحى وأغنيات بالعامية تسجل لحظات تخبّط وتشبّث وجهاد وثبات.. مشاهد تحكي حكاية الرحلة والراحل، والحكاية مقاومة، والمقاومة حرية.