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أخبار البلد

القوى العاملة : 6761 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5400 جنيه بسوهاج

الخميس 30/يناير/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليماته لمدير مديرية القوى العاملة بسوهاج بعرض فرص العمل المتبقية من ملتقى التوظيف الذي عقدته المديرية بمدينة المراغة بالمحافظة البالغة 6761 من إجمالي 9661 فرصة عمل مقدمة من 21 شركة طرحت خلال الملتقى، بعد أن قام بملء استمارات التشغيل 2900 شاب .

وكلف الوزير، مدير المديرية بسوهاج الدكتور هشام أبو زيد ضرورة متابعة التشغيل للشباب  في الشركات التي حررت له عقود عمل وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003، وضمان وجود استمارة رقم 1 تأمينات لضمان التأمين علي العمال، وتأكيد مبدأ الأمان الوظيفي.

وقال مدير المديرية: إن توجيهات الوزير عقد الملتقي في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي برواتب مجزية تبدأ من 2600 جنيه وتصل في بعض الوظائف إلي 5400 جنيه حسب المؤهل والخبرة  وتنوعت الوظائف ما بين مهندسين مدني وكهرباء، ومحاسبين،  ومهندسين زراعيين، وأطباء بيطريين، وكاشير،  ومديري فروع ، وطباخين، وفنيين إنتاج، ومندوبي مبيعات، وتسويق، وسائقين، وعمال مزارع ، ومشرفين أمن،  وعمال خدمات وغيرها من الوظائف المتبقية التي تقوم المديرية بطرحها من خلالها حاليا .

وأضاف أنه تنفيذا لتكليفات الوزير بضرورة استيفاء الشركات نسبة الـ 5% لذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للقانون 10 لسنة 2018 فإن الشركات تلقت طلبات من ذوي الهمم طبقا لما يناسب قدراتهم ومؤهلاتهم .

القوى العاملة : 6761 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5400 جنيه بسوهاج
القوى العاملة : 6761 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5400 جنيه بسوهاج
القوى العاملة : 6761 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5400 جنيه بسوهاج
القوى العاملة : 6761 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5400 جنيه بسوهاج
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