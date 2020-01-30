السفير المصري في براغ يستعرض دور مصر في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة

استعرض السفير المصري لدى جمهورية التشيك سعيد هندام دور مصر في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة، ومنها إنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، وتوليد الطاقة من الرياح.







جاء ذلك في محاضرة ألقاها السفير أمام طلبة جامعة نيويورك الدولية في براغ حول التغير المناخي الناتج عن الاحتباس الحراري وتأثيراته على البيئة.







وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن السفير المصرى أشار، كذلك، إلى المحفزات الاقتصادية للسيارات الكهربائية وتلك التي تعمل بالغاز، والبدء في توفير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية وصولًا لتسعير تشغيلي أكثر اقتصادية عن الوقود الأحفوري.



