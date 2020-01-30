AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السفير المصري في براغ يستعرض دور مصر في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة

الخميس 30/يناير/2020 - 11:33 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
استعرض السفير المصري لدى جمهورية التشيك سعيد هندام دور مصر في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة، ومنها إنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، وتوليد الطاقة من الرياح.


جاء ذلك في محاضرة ألقاها السفير أمام طلبة جامعة نيويورك الدولية في براغ حول التغير المناخي الناتج عن الاحتباس الحراري وتأثيراته على البيئة.


وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن السفير المصرى أشار، كذلك، إلى المحفزات الاقتصادية للسيارات الكهربائية وتلك التي تعمل بالغاز، والبدء في توفير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية وصولًا لتسعير تشغيلي أكثر اقتصادية عن الوقود الأحفوري.


كما سلط الضوء على خطط توفير الدولة للنقل بالطاقة الكهربائية، ومشروعات عملاقة كمترو الأنفاق وتوسيع شبكته، والشروع في توفير أوتوبيسات نقل عام تعمل بالكهرباء للحفاظ على بيئة نظيفة خاصة في المدن الكبرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.. الربط الكهربائي مع قبرص واليونان.. طريق لدخول السوق الأوروبية.. تطوير لمصادر الطاقة المتجددة وأرباح متوقعة بـ 10 مليارات يورو

السفير المصري في التشيك يبحث مع وزير الصناعة تعزيز الاستثمار بين البلدين

القومية للكهرباء تستعد لاستقبال الطاقة من أكبر تجمع للمحطات الشمسية في الشرق الأوسط

رويترز تبرز مشروع بنبان للطاقة الشمسية: قفزة في قطاع الطاقة بمصر

الكهرباء فى خمس سنوات | قدرات إضافية ومحطة نووية وتطوير للشبكات

ترشيحاتنا

مطرب إيراني يفضح أردوغان وحكومته.. تفاصيل

2500 دولار شهريا.. باحث تركي يكشف مرتبات مرتزقة أردوغان في ليبيا .. فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 30 -1-2020.. فيديو

بعد ضبطه متهمًا بالرشوة.. مراجعة كافة قرارات رئيس مدينة مرسى علم

حدث مساء.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل مباراة الزمالك والترجي.. نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

خلص عليه وهخرّجك منها.. التفاصيل الكاملة لمقتل ضحية الاستروكس بـ القطامية.. ووالدته: ابني مات قدام عيني.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها cougar ورانجل TJL.. تعرف على أسطول سيارات ومدرعات الشرطة الجديد.. صور

لكل اسم حكاية.. حديقة حيوان الإسكندرية.. تاريخ ينتظر التجديد.. صور

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد الخصم.. صور