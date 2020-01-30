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أخبار العالم

استقالة اسيري.. حكومة الكويت تحسم موقفها من وزيرة الشئون الاجتماعية

الخميس 30/يناير/2020 - 11:44 ص
رئيس وزراء الكويت
رئيس وزراء الكويت
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على صالح
تحسم الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد، اليوم الخميس، موقفها من وزيرة الشئون اللاجتماعية الدكتورة غدير اسيري، والتي تقدمت باستقالتها مستبقة جلسة طرح الثقة فيها بمجلس الامة 

 ويتعلق استمرار الوزيرة الكويتية من عدمه بالقرار الذي سيعلنه اليوم او مطلع الاسبوع المقبل مجلس الوزراء الكويتي، وفقا لما أكده مصدر بالحكومة لـ صدى البلد

وواجهت الوزيرة غدير اسيري على مدى الأيام الماضية وتحديدا منذ يوم 21 يناير سيلا هادرا من المطالبات النيابية بإلغاء قراراتها الأخيرة المتعلقة بتعطيل مهام المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الدكتورة شفيقة العوضي، وسحب صلاحيتها فضلا عن تعيين 16 عضوا في مجالس الجمعيات التعاونية وفصل اخرين

وتزايد في مجلس الامة الكويتي عدد المؤيدين لقرار طرح الثقة بالوزيرة غدير اسيري بصفتها، بعد إعلان النائب راكان النصف رفضه سحب صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ما اعتبره نواب اخرين محاولة لتوطيد مركزها بالمنصب الحكومي واستغلال نفوذ وفساد

وأعلن النائب عبدالله الرومي تأييده طلب طرح الثقة بـ أسيري، ودعاها إلى الاستقالة، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد بإلغاء قرارات الوزيرة معللا بأن هذه القرارات ليست محل اطمئنان لدى نواب مجلس الامة

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