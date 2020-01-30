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برلمان

مقترح برلماني بإنشاء وزارة للشئون الإفريقية

الخميس 30/يناير/2020 - 12:04 م
النائبة منى منير
النائبة منى منير
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فريدة محمد
تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني؛ لإنشاء وزارة للشئون الإفريقية، لتعزيز دور الدولة المصرية الإفريقي، والعمل على تحسين العلاقات المصرية الإفريقية.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي، استطاع خلال فترة توليه المسئولية، إعادة دور الدولة المصرية في الشأن الأفريقي، بعد تجاهله لسنوات طويلة.

وتابعت: لا بد من العمل على إعادة الدور المصري التنموي في دول القارة الإفريقية حتى تعود مصر لمكانتها الإفريقية، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وأهمية تعزيز دولها في هذا الشأن.

وأكدت أن المصالح المصرية مرتبطة بشكل وثيق بالقارة السمراء، وعليه فيجب إعطاء الكثير من الاهتمام بالقضايا والعلاقات مع الدول الإفريقية، وذلك يتأتي من خلال وزارة مختصة بالشأن الإفريقي تعمل على تعزيز العلاقات مع دول القارة والدفاع عن حقوقهم، خاصة بعد انتهاء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
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