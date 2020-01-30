الغردقة فى ثوبها الجديد.. تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية معًا.. فيديو

قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر إن فاعليات صالون مصر للفنون مازالت مستمرة بالغردقة، لافتا إلى أن ذلك شيء جاذب للسياح بوجه عام ، فنحن نعمل على كل ما هو جديد داخل الغردقة.

وأضاف اللواء عمرو حنفى من خلال حواره عبر الهاتف ببرنامج صباح الورد المذاع على فضائية ten أن الغردقة الآن تعمل على فتح متحف متنوع فى وهو شكل كبير للسياحة الثقافية إلى جانب السياحة الشاطئية بها.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن كل هذه الاحتفالات يساهم فيها قدر كبير جدا من الحراك الثقافي، منوها إلى أننا نعمل جاهدين على تنظيف المحافظة من الفاسدين ، وتطهيرها من أى عمليات إرهابية لنشر الأمن والأمان بأرجائها.

وتابع محافظ البحر الأحمر أننا نتحدث عن مصر بصفة عامة ، مؤكدا أن هذا الكلام لا تهاون فيه لذلك فكل الأجهزة فى الدولة تتعاون معًا للقضاء على كل ما هو ضار بالوطن.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن نسبة الإشغال فى الغردقة جيدة جدا إلى جانب بعض المشروعات المتوقفة على بعض السنوات الماضية ولكنهم بدأوا العمل فيها فى الوقت الحالى.

ويذكر أن " الأمن مستقر الآن بمدينة الغردقة ، ونحافظ على تلبية كل طلبات السائحين المختلفين في الإمكانيات و الفئات والجنسيات، نمتلك مجموعة متنوعة بأشكالها من الفنادق، مضيفًا أن عدد السائحين المقيمين فى الغردقة بشكل مستمر أكثر من 20 ألف جنسية.