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اقتصاد

بعد ضبط رئيس الضرائب.. معيط: مكاتب المحاسبة ألغت مهنيتها وتعاملت بطرق خسيسة

الخميس 30/يناير/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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محمد يحيي
حذّر الدكتور محمد معيط وزير المالية، مكاتب المحاسبة الضريبية العاملة في مصر من مخالفة القواعد والأصول المهنية حتي لا يتعرضوا للشطب والاستبعاد من السوق المصرية. 

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات ندوة تطوير وتحديث المنظومة الضريبية في ضوء الخطط المستقبلية لوزارة المالية وتعديلات التشريعات الضريبية المقترحة والتي تنظمها مؤسسة إرنست اند يانج EY العالمية والعاملة في مجال الخدمات الضريبية والمسئولة عن تطوير مصلحة الضرائب ؛ بالتجمع الخامس بالقاهرة ، المنعقد تحت رعاية الوزارة بحضور شريف الكيلاني، المدير القطري لمنطقة مصر والشرق الأوسط بمؤسسة  EY .

وقال معيط المالية بلهجة منفعلة: "بعض مكاتب المحاسبة وشركات الاستشارات الضريبية قررت إلغاء مهنيتها وتعاملت بطرق خسيسة خلال الفترات السابقة وتعاونت مع بعض من ضعاف النفوس في مصلحة الضرائب ".

وأكد "معيط" أن الوزارة ستعيد تنظيم الأمور وأي مكتب سيستخدم طرق ملتوية أو مخالفة القواعد المهنية سيتم شطبه من مصر ، والأسابيع القادمة ستشهد إجراءات حاسمة وأي مخالف لا يلوم إلا نفسه.

ونجحت الجهات الرقابية خلال الشهر الماضي من ضبط عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب بتلقي الرشوة من بعض مكاتب المحاسبة لتسهيل عملها بالمخالفة للقانون .

وتناقش الندوة الإجراءات الضريبية التي تقوم بها الوزارة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية و التوصل لحلول لحسم الخلافات مع الممولين.

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