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محافظات

تشمل الفاكهة والقطن..مياه سوهاج: إعادة استخدام مياه الصرف المعالج في الزراعة

الخميس 30/يناير/2020 - 12:13 م
استخدام مياه الصرف
استخدام مياه الصرف المعالج في الزراعة
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خالد رياض

قال اللواء المهندس محمد بدري محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب انه جار الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع مركز البحوث الزراعية.


وأضاف ان البروتوكول يتضمن الاستفادة من خبرات الباحثين والمتخصصين بمركز البحوث الزراعية في تطبيق الكود المصري رقم 501/2015 والخاص بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في مجال الزراعة.


وأوضح اللواء البدرى، أن الشركة والمركز يبحثان من خلال بروتوكول التعاون كيفية إكثار تقوى القمح لإنتاج تقاوى الهجن الفردية للذرة الرفيعة وإكثار تقاوى محاصيل الخضر وإنتاج نباتات الزينة وإنتاج الفاكهة على المياه المعالجة ثلاثيًا.

وأضاف ان سيتم زراعة بنجر السكر وانتاج شتلات الخضروات داخل الصوب الزراعية وزراعة مساحات من القطن طبقًا لخطة وزارة الزراعة وكذلك المحاصيل الليفية وانتاج وإكثار محاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية واجراء ابحاث عن تغذية النبات والمقننات المائية والسماد العضوي بأنواعه المختلفة وزراعة النباتات ذات العائد الاقتصادي.

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