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حوادث

أمن الإسكندرية يكشف ملابسات واقعة خطف مالك مغسلة سيارات

الخميس 30/يناير/2020 - 12:09 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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أحمد عبد العزيز
نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية في كشف ملابسات واقعة خطف مالك مغسلة سيارات بالإسكندرية، وضبط مرتكبى الواقعة.

وكان قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة السيارة ملكه من أمام مسكنه.

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وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى عدم صحة رواية المبلغ، وقيامه بالاشتراك مع 5 أشخاص، مقيمين جميعًا بدائرة القسم، باصطحاب "مالك مغسلة"، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، كرهًا عنه من المغسلة ملكه الكائنة بالقرب من محل سكنه، مستخدمين السيارة محل البلاغ وكذا سيارة أخرى قيادة أحدهم.

وتبين قيامهم بالاستيلاء على ماكينة غسيل سيارات من المغسلة الخاصة به، وقيام الأهالى بمطاردتهم، إلا أنهم تمكنوا من الهرب.

وأضافت التحقيقات أنه وأثناء ذلك سقطت الماكينة من السيارة، وقاموا بالتوجه به واحتجازه بمسكن أحد المتهمين الكائن بدائرة القسم، والاتصال بأهله ومساومتهم على إطلاق سراحه مقابل الإرشاد عن أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة) قام بسرقة 2 ماكينة غسيل، من المغسلة الخاصة بأحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والأسلحة البيضاء والسيارتين المستخدمين فى الواقعة، وتحرير المجنى عليه، وتبين إصابته بسحجات بالرقبة وجرح بالرأس، وبسؤاله اتهم سالفى الذكر باختطافه وإحداث إصابته.. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
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