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رياضة

بطلة الطائرة: تركيز لاعبات الأهلي حسم مباراة الزمالك

الخميس 30/يناير/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكدت شروق فؤاد لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالأهلي، إن فوز الفريق على الزمالك أمس بنتيجة 3-1 يضع مسئولية كبيرة على اللاعبات لمواصلة سلسلة الانتصارات التي يحققها الفريق في الدوري، وصولا إلى تحقيق لقب البطولة.

وأضافت شروق، أن تركيز اللاعبات طوال المباراة ساعد في حسم المواجهة لصالح الأهلي بنتيجة 3-1، رغم قوة فريق الزمالك والندية التي ظهر بها، خلال أشواط المباراة.

وأوضحت، أن الجهاز الفني بذل مجهودًا كبيرًا لتجهيز الفريق فنيا وبدنيا؛ لتقديم عرض أمام فريق الزمالك، بالإضافة إلى استمرار الفوز في الدوري لتحقيق البطولة دون هزائم.

وأكدت شروق، أن الفوز على الزمالك، يؤكد أن الأهلي يخوض كل مبارياته بهدف الفوز فقط دون النظر لاسم المنافس، حتى يفوز بلقب الدوري عن جدارة ودون هزيمة.

واختتمت اللاعبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الأهلي يبحث دائمًا عن التتويج بالبطولات، وهناك رغبة دائمة من اللاعبات والجهاز الفني للحصول على الألقاب.
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