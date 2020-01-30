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رياضة

فريدة العسقلاني: الفوز على الزمالك خطوة مهمة لحصد بطولة الدوري

الخميس 30/يناير/2020 - 12:03 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكدت فريدة العسقلاني، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، أن الفريق يسير بخطى ثابتة في بطولة الدوري حتى الآن، خاصة بعد الفوز على الزمالك أمس بنتيجة 3-1.

وأضافت: «الفوز على الزمالك في مباراة أمس كان خطوة مهمة في مشوار الحصول على لقب الدوري واستكمال سلسلة الانتصارات التي يحققها الأهلي في البطولة، وصولا للفوز رقم 11 على التوالي».

وأكدت العسقلاني، أن تعليمات المدرب حمدي الصافي، لعبت دورا كبيرا في تفوق الأهلي على الزمالك خلال المباراة، خاصة بعد التعادل في ثاني أشواط المباراة.

واشارت إلى ان هذا الموسم هو الأصعب، نظرا لقيام الفرق الأخرى بتدعيم صفوفها بالمحترفين، وهو ما يجعل المنافسة على اللقب قوية جدًا.

وذكرت العسقلاني، أن الزمالك هو أقوى الفرق التي تنافس الأهلي على اللقب هذا الموسم، خاصة بعد تدعيم صفوفه بالعديد من المحترفات، لذلك لن تكون هناك مباريات سهلة في الدوري على الإطلاق.

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