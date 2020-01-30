AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

60 قمرا صناعيا.. تفاصيل عملية إطلاق صاروخ النقل «فالكون».. شاهد

الخميس 30/يناير/2020 - 12:11 م
قمر صناعى
قمر صناعى
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو، عن عملية ناجحة لإطلاق صاروخ النقل "فالكون 9".  

وقد أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن نجاح عملية إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 وعلى متنه مجموعة أقمار ستارلنك الصناعية.

وتفيد الشركة، بأن عملية الإطلاق جرت في الساعة 9.06 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 17:06 بتوقيت موسكو) ، امس الأربعاء 29 يناير الجاري، من مطار كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا.

وتشير سبيس إكس، إلى أن فالكون-9 حمل إلى الفضاء 60 قمرا من نوع ستارلينك لتأمين اتصالات الإنترنت .

وقد هبطت المرحلة الأولى للصاروخ على المنصة الخاصة بنجاح على أمل استخدامها من جديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتوفيره بأسعار رخيصة.. SpaceX تطلق 60 قمرا صناعيا لـ الإنترنت

لتوفير إنترنت ثابت وسريع.. SpaceX تستعد لـ إطلاق 60 قمرا صناعيا

ترشيحاتنا

ولا في الأفلام.. كلبة تنقذ صاحبتها من الإصابة بفيروس كورونا القاتل

موجة أمطار وشبورة ضبابية.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة.. فيديو

عروض مغرية من الدوري الإماراتي لـ عبد الله السعيد | تفاصيل

فى ذكرى رحيل فيروز .. تعرف على اسمها الحقيقى وزوجها فنان شهير

كم نقطة يحتاجها ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا

السبت.. بدء صرف معاشات شهر فبراير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها cougar ورانجل TJL.. تعرف على أسطول سيارات ومدرعات الشرطة الجديد.. صور

لكل اسم حكاية.. حديقة حيوان الإسكندرية.. تاريخ ينتظر التجديد.. صور

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد الخصم.. صور