60 قمرا صناعيا.. تفاصيل عملية إطلاق صاروخ النقل «فالكون».. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو، عن عملية ناجحة لإطلاق صاروخ النقل "فالكون 9".





وقد أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن نجاح عملية إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 وعلى متنه مجموعة أقمار ستارلنك الصناعية.





وتفيد الشركة، بأن عملية الإطلاق جرت في الساعة 9.06 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 17:06 بتوقيت موسكو) ، امس الأربعاء 29 يناير الجاري، من مطار كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا.





وتشير سبيس إكس، إلى أن فالكون-9 حمل إلى الفضاء 60 قمرا من نوع ستارلينك لتأمين اتصالات الإنترنت .





وقد هبطت المرحلة الأولى للصاروخ على المنصة الخاصة بنجاح على أمل استخدامها من جديد.