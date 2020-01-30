تعرف على مناطق فرص سقوط الأمطار غدًا .. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية: إن حالة الطقس مستقرة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية؛ مشيرا إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.





وأضاف "شاهين" من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد " المذاع عبر فضائية "ten "، أنه خلال ساعات النهار الطقس يعتبر معتدلاً على شمال البلاد حتى القاهرة ومحافظات الوجه البحرى.





وأوضح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يميل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لافتا إلى أن الأجواء الشتوية مستقرة بشكل كبير فالجو معتدل خلال ساعات النهار ودافئ خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا .

وينصح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال اليوم وخاصة أثناء الخروج، مؤكدا أن فرص سقوط الأمطار خفيفة جدا على مناطق متفرقة على سواحلنا الشمالية والوجه البحرى غداً.





ونوّه مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن اليوم هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة جدا على مناطق سواحلنا الغربية، مشيرًا إلى أن الشبورة المائية تظهر بالصباح الباكر، ولكنها غير مؤثرة بشكل كبير، محذرا على السائقين القيادة بحذر والالتزام بتعليمات المرور، خاصة على الطرق الزراعية والمسطحات المائية.