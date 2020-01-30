بسبب فيروس كورونا.. الصين ترجئ صادرات مصر من البرتقال لمدة 10 أيام

أرسلت الصين طلبا رسميا لمصدرى الحاصلات الزراعية بارجاء تصدير البرتقال المصرى لاسواقها في الفترة المقبلة لمدة تصل الى 10 ايام ، نظرا لتراجع الطلب عليه بسبب اغلاق المحال الناتج عن انتشار فيروس الكورونا ، وفقا لما اكدة مصطفى النجارى عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية





وقال النجاري فى تصريحات خاصة لــ " صدى البلد " ان الاجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الصين للحد من انتشار فيروس كورونا ادى الى اغلاق المحال التجارية والمطاعم ، وهو ما أثر على حالة السوق المحلى الصينى بالركود ، وتراجع الحركة السوقية ، وهو ما ادى الى ارجاء صادرات الصين من الدول الخارجية لـ توقف عملية الطلب من قبل التجار





ولفت إلى ان حجم واردات مصر من البرتقال للصين يصل الى نحو 217 ألف طن سنويا من إجمالي 471 ، لافتا الى ان استمرار تواجد الفيروس سيؤدى الى الغاء العمليات التجارية بين مصر والصين حتى ألف طن.