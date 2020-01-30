تسجيل 650 شابا في مبادرتي المجلس الاستشاري والتأهيل والتمكين في بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أنه خلال 24 ساعة من انطلاق مبادرتين المجلس الاستشاري للشباب وتأهيل وتمكين الشباب قام 650 شابا بالتسجيل وملء الاستمارة المتاحة عبر الرابطين:





للتقدم وملء استمارة الاشتراك في المجلس الاستشاري اضغط هنا





وللاشتراك في مبادرة تأهيل وتمكين الشباب اضغط هنا





وأثنى محافظ بني سويف على إقبال الشباب السويفي على المبادرتين، والذي يأتي من منطلق حب وانتماء شباب المحافظة ورغبتهم في المساهمة في الدفع بجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أنه على ثقة كبيرة في نجاح المبادرتين في تحقيق طفرة نوعية في مستوى الخدمات وفي المجالات التنموية المتعددة، قائلا (المبادرة شبابية الفكر والرؤية ضمن رؤية 2030، والشباب هم الركيزة في تنفيذها، وبني سويف فيها العديد من الشباب الواعد والطموح والمحب لبلده، إذن سيكون النجاح حليفنا بإذن الله).





تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أطلق المبادرتين خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي، وأن آخر موعد للتسجيل يوم 7 فبراير القادم، حيث سيتم من خلال لجنة مختصة الاختيار من بين المتقدمين عبر استمارات التجسيل المنشورة عبر الإنترنت على الصفحة الرسمية لمحافظة بني سويف.





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