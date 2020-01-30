مصادر بشركات المحمول لـ صدى البلد: علاقتنا الطيبة مع فودافون مستمرة

أكدت مصادر مطلعة ببعض شركات المحمول أن أشكال التعاون مع فودافون مستمرة دون أى تأثير بسبب صفقات الأخيرة مع شركة stc السعودية .
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أن فودافون يربطها ببعض شركات المحمول الأخرى تعاون مشترك مثل الشبكات والترابط وغيره .
وأضافت المصادر أن تغيير المالك لا يعنى تأثر الشركة فى أعمالها المشاركة مع الشركات الأخرى .
من جانبها أعلنت المصرية للاتصالات فى بيان رسمى لها للبورصة المصرية أنه في ضوء ما يجرى تداوله عن اعتزام مجموعة فودافون العالمية التصرف في حصتها في شركة فودافون مصر، فأن الشركة المصرية للاتصالات قامت بالاجتماع مع ممثلي مجموعة فودافون العالمية يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٠ وقد وضحت مجموعة فودافون العالمية خلال المناقشات أنها بصدد عملية بيع محتملة لحصتها في شركة فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية وتوقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الاتصالات السعودية للبدء في الإجراءات اللازمة لدراسة عملية الاستحواذ، وقد اكدت مجموعة فودافون العالمية خلال الاجتماع علي التزامها الكامل بجميع حقوق الشركة المصرية للاتصالات وفقا لاتفاقية المساهمين المبرمة بين مساهمي شركة فودافون مصر.
هذا وقد أكدت الشركة المصرية للاتصالات أنها تتابع عن كثب هذه الإجراءات لدراسة كافة البدائل المتاحة أمام الشركة المصرية للاتصالات للتعامل مع استثماراتها في شركة فودافون مصر في ضوء حقوق الشركة المصرية للاتصالات وفقا لاتفاقية المساهمين وفى ضوء الشكل النهائي لعملية الاستحواذ المزمعة.
من جانبها اعلنتstc عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة فودافون" بخصوص استحواذstc المحتمل على حصة فودافون البالغة 55% في شركة "فودافون مصر".
اتفق الطرفان (stc ومجموعة "فودافون") على تقييم نقدي قدره 2,392 مليون دولار أمريكي (8,970 مليون ريال سعودي ) لحصة المجموعة وهي 55% في "فودافون مصر"، أي ما يعادل 4,350 مليون دولار أمريكي (16,312 مليون ريال سعودي) لكامل قيمة "فودافون مصر"، وسيتم تحديد مبلغ الاستحواذ النهائي عند توقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة.
وفي حال اكتمال الصفقة، يعتزم الطرفان إبرام اتفاقية شراكة سوق تُجيز استخدام علامة "فودافون" التجارية، وغيرها من خدمات "فودافون" الأخرى.
وبهذه المناسبة، قال ناصر الناصر، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc: "تتماشى عملية الاستحواذ المحتملة التي تعتمد على نتائج إجراء الفحص النافي للجهالة، مع استراتيجيتنا الطموحة للنمو للحفاظ على موقعنا الريادي ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن في المنطقة، خاصة وأن شركة فودافون مصر تتمتع بمكانة رائدة في سوق الاتصالات المصري والتي نتطلع للمساهمة باستمرار نجاحها فيه".