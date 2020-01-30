مصادر بشركات المحمول لـ صدى البلد: علاقتنا الطيبة مع فودافون مستمرة

وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أن فودافون يربطها ببعض شركات المحمول الأخرى تعاون مشترك مثل الشبكات والترابط وغيره .

وأضافت المصادر أن تغيير المالك لا يعنى تأثر الشركة فى أعمالها المشاركة مع الشركات الأخرى .

من جانبها أعلنت المصرية للاتصالات فى بيان رسمى لها للبورصة المصرية أنه في ضوء ما يجرى تداوله عن اعتزام مجموعة فودافون العالمية التصرف في حصتها في شركة فودافون مصر، فأن الشركة المصرية للاتصالات قامت بالاجتماع مع ممثلي مجموعة فودافون العالمية يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٠ وقد وضحت مجموعة فودافون العالمية خلال المناقشات أنها بصدد عملية بيع محتملة لحصتها في شركة فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية وتوقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الاتصالات السعودية للبدء في الإجراءات اللازمة لدراسة عملية الاستحواذ، وقد اكدت مجموعة فودافون العالمية خلال الاجتماع علي التزامها الكامل بجميع حقوق الشركة المصرية للاتصالات وفقا لاتفاقية المساهمين المبرمة بين مساهمي شركة فودافون مصر.





هذا وقد أكدت الشركة المصرية للاتصالات أنها تتابع عن كثب هذه الإجراءات لدراسة كافة البدائل المتاحة أمام الشركة المصرية للاتصالات للتعامل مع استثماراتها في شركة فودافون مصر في ضوء حقوق الشركة المصرية للاتصالات وفقا لاتفاقية المساهمين وفى ضوء الشكل النهائي لعملية الاستحواذ المزمعة.



