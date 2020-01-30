افتتاح الفرع الإقليمي لـ حماية المستهلك في بورسعيد اليوم

قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك إنه سيتم اليوم افتتاح الفرع الإقليمي في محافظة بورسعيد إضافة إلى إطلاق سيارة الضبطية القضائية في المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين.





وأضاف عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بمحافظة بورسعيد أن خدمة تلقي الشكاوى من المستهلكين ستتم باللغتين العربية والإنجليزية وذلك لخدمة المواطنين والسائحين على حد سواء.





من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين إن محافظة بورسعيد تعد نموذجًا للتنمية الشاملة المتكاملة سواء من خلال توفير بنية أساسية قوية، ورفع كفاءة للمرافق، وخدمات متكاملة لكل الفئات من خلال توفير مناطق صناعية وتجارية وترفيهية، مع الاهتمام بتوفير فرص عمل للشباب.





وكان قد استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بديوان عام المحافظة، قبل القيام بجولة وافتتاح وتفقد عدد من المنشآت التموينية، ومنها افتتاح مراكز الخدمة التموينية بعد تطويرها، والفرع الإقليمى الجديد لجهاز حماية المستهلك، وفرع جديد لمشروع جميعيتى، وأحد مخازن الجملة المطورة التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك المنطقة الصناعية ببورسعيد.

ويرافقه بالجولة اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، وناصر ثابت وكيل وزارة التموين في بورسعيد.



