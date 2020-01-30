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توك شو

ابتعدوا عن هذه السوائل.. طبيب يكشف أضرار تناولها على المعدة... فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 01:17 م
ألم المعدة
ألم المعدة
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شيرين عادل
قال الدكتور حسنى سلامة ، أستاذ علاج الكبد والجهاز الهضمى بطب قصر العينى،  بأن حموضة المعدة هو مرض له أعراض، خاصة أن أسباب كثيرة قد تتسبب فى ظهوره. 

وكشف  حسنى سلامة، خلال لقاء خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، بأن شعور الحموضة يتمثل بمذاق لاذع بالفم شبيه بالخل فى فم المريض. 

وأكد  حسنى سلامة،  بأن تناول المزيد من منبهات الكافيين فى الشاى والقهوة أو الاسبرين على معدة فارغة، والفلفل الحار، البصل خاصة وإنهم يتسببوا فى تهييج المعدة  على الفور  زيادة الحمض عن معدله الطبيعى واستقراره بالمرئ.

وحذر أستاذ علاج الكبد، من عدم الاستهانة بأعراض ألم المعدة خاصة أن التهاون فى علاجه قد ينتج عنه ارتجاع فى المرئ والذى يتسبب بمشاكل فى الصدر وتسوس الأسنان وصعوبة البلع. 

ونصح  حسنى سلامة ، بضرورة الكشف الطبى عند الشعور بألم فى المعدة لتجنب الإصابة ب بالبكتريا الحلزونية،  وهى نوع من الميكروبات يسبب  هيجان فى فى المعدة ويسبب قرحة واستمرار تواجدها يسبب أورام بالمعدة. 
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